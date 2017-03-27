Билоус: Нужны механизмы, которые позволят сохранить ОПЗ и его кадры

При этом суд Одесской области не допускает Фонд госимущества Украины к участию в процессе, рассказал в интервью сайту ЛИГА глава Фонда госимущества Игорь Билоус.

«Самый гуманный Одесский суд нас не допустил даже в качестве третьего лица… Мы не чародеи и делаем, что можем. Сейчас занимаемся апелляцией в двух инстанциях – в Стокгольме и Одессе. Я уже подключился, премьер обещал помочь», - сообщил руководитель Фонда госимущества.

Билоус подтвердил, что в данный момент ОПЗ работает по давальческой схеме с компанией ЭРУ, которая поставляет на завод газ.

«Мы избежали того, что завод потеряет критическое количество инженеров, операторов цеха аммиака, сварщиков. 55 человек с 1 сентября поехали в Алжир, Тринидад и Тобаго… Они не вернутся, потому что им платят до $5000. Они уехали вместе с семьями. Еще 50 уехали бы - и все. Никто бы завод не запустил, просто потому что не знает, как», - объяснил глава ФГИ.

По словам Билоуса, ОПЗ – достойный объект, даже когда зарабатывает 30-50 млн грн на давальческой схеме. Этих денег хватит, чтобы выплачивать зарплаты и понемногу гасить долг перед НАК «Нафтогаз».

Глава Фонда подверг критике позицию руководства «Нафтогаза»: «Вместо того, чтобы предложить какую-то конструктивную модель, они загоняют ОПЗ в долги, продавая самый дорогой газ в стране».

Также он сообщил, что предлагал передать завод во временное управление НАК «Нафтогазу» или «Укрзагдобыче». «За 1 гривню могли бы отдать. Коболев на это ответил, что это не их профиль, и они не знают, как продавать аммиак и карбамид», - рассказал Билоус.

Говоря о перспективах приватизации ОПЗ, он заявил, что большое значение имеет цикличность рынка:«Надо брать период, когда более стабильный рост и принимать решение. Кормить этот завод за счет госбюджета неправильно. Надо искать механизмы, которые помогут сохранить кадровый потенциал и сам завод».