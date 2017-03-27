"Укроборонпром" продемонстрировал работу нового боевого модуля "Штурм-М" (видео)

Очередная партия БТР-3ДА успешно прошла один из этапов приемо-сдаточных испытаний на военном полигоне в Киевской области перед передачей ВСУ. Во время этого этапа испытаний проверялась точность ведения огня и работа боевого модуля "Штурм-М", переадає пресс-служба "Укроборонпрома".

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"Для этого штатная мишень была расстреляна с разных расстояний из 30-мм пушки ЗТМ-1. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса, который оснащен лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности огня на всех режимах огня", - говорится в сообщении.

От одиночного, до скорострельного режима, который позволяет производить за одну минуту 330 выстрелов, то есть за одну секунду из пушки вылетает 5 снарядов, рассказали в ГК.

Кроме того, боевой модуль "Штурм-М" оснащен 7,62-мм пулеметом и автоматическим гранатометом, а также комплексом управляемого вооружения "Барьер", который обеспечивает бронепробиваемость не менее 800 мм, не учитывая динамическую защиту, на расстоянии до 5 км, что позволяет уничтожать любую бронетехнику противника.

Как сообщал УНИАН, 20 марта боевые модули "Шквал” и "Стилет", которые предназначены для вооружения глубоко модернизированной БМП, прошли сравнительные заводские испытания на одном из военных полигонов Житомирской области.