Суд обязал Кабмин возобновить рассмотрение заявки Yuzgaz по Юзовской площади

Окружной административный суд Киева отменил решение Кабмина об отказе нидерландской компании Yuzgaz B. V. в праве на получение доли инвестора (90% участия в проекте) согласно договору о совместной деятельности для дальнейшей разведки и добычи природного сланцевого газа на Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области).

Об этом сообщается в постановлении суда от 20 марта 2017 года, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

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"Административный иск Yuzgaz B.V. удовлетворить в полном объеме. Признать противоправным и отменить пункт 7 Решения по отдельным вопросам, оформленного протоколом Кабинета Министров от 02.11.2016 года. Признать противоправными действия Министерства энергетики и угольной промышленности об отказе в уступке прав и обязанностей по Юзовскому соглашению на запрос "Надра Юзовская" и компании Yuzgaz B.V.", - говорится в тексте постановления.

При этом, суд обязал Кабмин продолжить рассмотрение заявки Yuzgaz B.V. и "Надра Юзовская".

Согласно сообщению, требования истца были обоснованы тем, что оспариваемое решение не соответствует требованиям Закона Украины "О соглашениях о разделе продукции" и "О Кабинете Министров Украины".

"Также отсутствует необходимое обоснование отказа Кабмина в ответ на запрос компаний "Надра Юзовская" и Yuzgaz B.V.", - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2016 года нидерландская компания Yuzgas B.V. выиграла конкурс на реализацию проекта по добыче сланцевого газа на Юзовской площади на востоке Украины, где ранее планировала заниматься добычей нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell.

Yuzgas в случае утверждения правительством ее как участника соглашения о разделе продукции могла получить в проекте долю в размере 90%, а доля госкомпании "Надра Юзовская" сократилась бы до 10% со 100%. В начале августа представители Yuzgas B.V. отмечали, что в течение 5 лет готовы инвестировать 200 миллионов долларов в геологоразведку сланцевого газа на Юзовской площади. По словам директора Yuzgas B.V. Ярослава Кинаха, его компания намеревалась привлечь для проведения геологоразведки на Юзовской площади международную нефтесервисную компанию Schlumberger.

В начале ноября 2016 года Кабмин не поддержал инвестиционную программу развития Юзовской площади и отказал нидерландской компании Yuzgaz B. V. в участии в соглашении о разделе продукции на этом участке.