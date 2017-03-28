САП помогла Фирташу узакониться на Запорожском титано-магниевом комбинате – глава Центра противодействия коррупции

Небрежность прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сделала невозможным возвращение Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) в полную собственность государства.

Об этом в своем блоге на УП написал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Шабунин напомнил, что ЗТМК владеют государство через Фонд госимущества (51%) и Фирташ через кипрскую компанию Tolexis Trading Ltd (49%). Фирташ получил свою долю комбината благодаря тому, что обещал вложить в развитие уникального комбината более 110 млн долларов.

"Инвестиции и модернизация были в основе договора об учреждении. Однако Фирташ поставил во главе предприятия свое руководство, и большинство из денег пошли не на модернизацию, а в оффшоры", - пишет эксперт.

По его словам, невыполнение обязательств Tolexis Trading Ltd - достаточное основание для расторжения договора, чем и должен был заняться САП.

"В декабря 2016 года САП подает иск в ЗТМК на расторжение договора об учреждении компаний в связи с существенным нарушением требований договора одним из участников - компанией Tolexis Trading Limited", - заявил Шабунин.

16 декабря 2016-го Хозяйственный суд Киева возвращает исковое заявление САП, потому что прокуроры не приложили квитанцию об уплате судебного сбора.

10 января 2017-го Хозяйственный суд Киева во второй раз возвращает исковое заявление САП, потому что прокуроры забыли, что нужно приложить оригинал, а не копию квитанции об уплате судебного сбора.

21 января Хозяйственный суд Киева устанавливает, что САП неправильно определили подсудность и дело должен рассматривать Хозяйственный суд Запорожской области - по месту регистрации ответчика, то есть ЗТМК.

15 февраля Хозяйственный суд Запорожской области возвращает исковое заявление, потому что САП неправильно определил ответчика.

Шабунин заявил, что САП подал апелляцию на это решение и сегодня апелляционная инстанция вернула дело на рассмотрение обратно - в хозяйственный суд Запорожской области.

"Пока САП в течение трех месяцев допускает одно процессуальное нарушение за другим, ЗТМК в январе подает иск к своему основателю Tolexis Trading Ltd с требованием выполнить обязательства по учредительным договором по модернизации и погашению долгов", - заявил Шабунин.

"Поскольку менеджмент на ЗТМК - фирташевский, этот иск - не попытка установить справедливость, а - попытка легализации схемы, когда суд "спишет" недобросовестному совладельцу ЗТМК все долги и аннулирует обещания, закрепленные в учредительном договоре", - сообщил глава ЦПК.

"Так и произошло. 13 января суд принимает исковое заявление к рассмотрению и назначает заседание на 1 февраля, но на него не явился представитель Фонда госимущества, который является третьей стороной в процессе и заседание перенесли", - пишет он.

Эксперт отмечает, что 16 февраля суд вынес решение в пользу Tolexis Trading Ltd, отклонив исковые требования ЗТМК. Решение появилось в реестре 2 марта. Срок на подачу апелляции истек 6 марта.

"Решение от 16 февраля фактически бетонирует Tolexis Trading Ltd как добропорядочного совладельца ЗТМК. Обстоятельства, установленные в решении этого суда, уже не нуждаются в доказывании в другом суде. Это означает, что 16 февраля 2016 года установлено отсутствие нарушений учредительного договора со стороны Tolexis Trading Ltd, а следовательно, пока нет оснований этот договор разрывать в принудительном порядке ", - написал Шабунин.

"Назар Холодницкий, руководитель САП, публично заявил, что берет на себя полную ответственность за ошибки и бездействие своих процессуальных руководителей в деле ЗТМК", - подытожил глава ЦПК.