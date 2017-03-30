"Киевский картонно-бумажный комбинат" отмечает 35-летие

30 марта 2017 года ЧАО Киевский картонно-бумажный комбинат» (входит в австрийско-немецкую группу Pulp Mill Holding), флагман целлюлозно-бумажной отрасли Украины, отмечает тридцать пятую годовщину производственной деятельности.

К знаменательной юбилейной дате работники предприятия подошли с хорошими производственными и финансово - экономическими показателями, полученными добросовестной, слаженной и профессиональной работой всего трудового коллектива.

Предприятие придерживается собственных традиций и, отмечая очередную годовщину, демонстрирует развитие и заботу о своих сотрудниках, которых сегодня насчитывается более 2500 человек.

«Оставаться лидером отрасли - непростая задача, однако комбинат с честью с этим справляется. И это, прежде всего, заслуга наших сотрудников, ведь их профессионализм и опыт дает нам возможность не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед. Свое 35-летие мы посвящаем, конечно же, им» - так прокомментировал событие директор по качеству и стратегическому развитию Александр Петрович Яковина.

В Обухове Киевский КБК - градообразующее и социально значимое предприятие, которое перерабатывает макулатуру и производит из вторичного сырья высококачественную, экологически чистую продукцию. Комбинат является одним из крупнейших корпоративных налогоплательщиков в Обухове и Киевской области. В общем выпуске целлюлозно-бумажной продукции в Украине доля комбината составляет около 30%. Почти каждый житель Украины ежедневно использует продукцию комбината. Это готовые изделия санитарно-гигиенического назначения (туалетная бумага, салфетки, полотенца торговых марок «Обухов 65», «Диво», MyLova, Soffione). Продукция широкого потребления упакована в ящики из гофрированного картона производства Киевского КБК. Все крупные типографии страны используют коробочный картон комбината для производства упаковки пищевых продуктов, бытовой химии, косметических товаров, медикаментов. Услугами предприятия пользуются более 700 крупных компаний.