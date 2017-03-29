В Китае нашли крупнейший в стране золотоносный рудник - запасы оценили в $22 миллиарда
Запасы драгметалла простираются на расстояние около двух километров, толщина слоя составляет 67 метров.
Самый крупный за всю историю Китая золотоносный рудник найден на востоке страны.
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Как сообщает агентство China News со ссылкой на компанию Shandong Gold Group, его запасы предварительно оцениваются в $22 млрд, передает Прайм.
Запасы рудника составляют около 382 тонн золота. Месторождение обнаружили в 2017 году в местечке Силин на полуострове Цзяодун в провинции Шаньдун.
Агентство отмечает, что запасы драгметалла простираются на расстояние около двух километров, толщина слоя составляет 67 метров. Примерное содержание золота в породе - 4,52 грамма на тонну.
В случае, если новый рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тысяч тонн, то он сможет работать без остановки на полной мощности в течение 40 лет.