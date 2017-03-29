Украина лишилась контракта на поставки БТР в Таиланд - СМИ

Во время прошедшей в Лангкави (Малайзия) оборонной выставки LIMA-2017 армия Таиланда подписала контракт с китайским внешнеторговым объединением Norinco на приобретение 34 новых китайских бронетранспортеров ZBL09 - полных аналогов украинских БТР-3Е, ранее поставляемых в Таиланд, передает Auto-Consulting.

Отмечается, что стоимость закупаемых БТР составляет 59,325 млн бат (1,695 млн долл.) за единицу. Таким образом, общая стоимость закупки БТР составляет 2,01705 млрд бат (57,63 млн долл.).

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Кроме того, с китайской стороной заключено соглашение стоимостью 400 млн бат (около 11,4 млн долл.) на модернизацию бронетанкоремонтного предприятия таиландской армии для организации на нем ремонта бронетехники китайского производства - танков типа 85 и закупаемых танков VT4 и БТР ZBL09.

"Китайский танк VT4 Таиланд также решил закупать вместо украинского "Оплот", - говорится в сообщении.

Отметим, что китайский БТР ZBL09 малоизвестен на мировой арене. До этого, подобные БТР поставлялись на экспорт только один раз - в Венесуэлу в количестве 40 шт.

Украинские БТР-3Е1 производства Киевского бронетанкового завода поставлялись в Таиланд по контрактам 2007 и 2011 годов. Однако эти поставки с самого начала сопровождали различные скандалы.

В конечном итоге, как утверждают СМИ, тайские вооруженные силы решили переориентировать основные закупки бронетехники у китайских поставщиков.

Сразу после появления в СМИ информации о возможном срыве контракта на поставки БТР УНИАН обратился в пресс-службу "Укроборонпрома". Однако пресс-служба категорически отказалась комментировать данную информацию, потребовав прислать письменный запрос.

"Давайте запрос. У нас есть 5 или 30 дней на ответ", - заявили УНИАН в пресс-службе.