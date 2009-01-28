На ДМЗ зарплата в январе увеличится на четверть

На Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) средняя заработная плата работников в январе 2009 года будет как минимум на 25% выше, чем была в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Если в декабре средняя зарплата работников ДМЗ была 1920 грн., то январская зарплата будет уже более 2400 грн.», – сказал мэр. В то же время он отметил, что сегодня зарплата металлургам выплачивается частями: «По Донецкому металлургическому заводу зарплата выплачивается частями – 35% было выплачено ранее, 35% выплачивается сейчас и 30% будет выплачено в начале февраля».

Как сообщал УНИАН, по итогам 2007 года ДМЗ выплавил 1 млн. 113 тыс. тонн стали, что на 17,1%, или 163 тыс. тонн, больше, чем в 2006 году. На 1 января 2008 года на предприятии было произведено 750 тыс. тонн готового проката, что на 3,3%, или 24 тыс. тонн, превышает показатель 2006 года. В 2007 году ДМЗ выплавил 1 млн. 152 тыс. тонн чугуна, что на 50,1%, или 385 тыс. тонн, больше, чем в 2006 году.

Справка УНИАН. ОАО “Донецкий металлургический завод” производит 290 профилеразмеров сортового и фасонного проката, толстый и судовой лист, спецпрофили проката для сельскохозяйственного машиностроения, стальные прямошовные трубы, другую продукцию.

Предприятие экспортирует свою продукцию в 45 стран Европы, Азии и Африки.

ДМЗ входит в группу “Энерго” (Донецк).