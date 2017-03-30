Сальвадор первым в мире полностью запретил добычу рудных ископаемых - СМИ

Сальвадор первым в мире полностью запретил добычу рудных полезных ископаемых, чтобы не допустить загрязнения и истощения запасов питьевой воды, сообщает Росбалт.

Как напоминает The Financial Times, компании долгое время добивались доступа к месторождениям золота на севере Сальвадора, подразделение канадско-австралийской Oceana Gold даже подавало иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) — арбитражное учреждение группы Всемирного банка.

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Тем не менее, Законодательная ассамблея Сальвадора приняла закон, превративший мораторий на разработку в полноценный запрет, большинством в 69 голосов из 84. В поддержку этой инициативы выступали должностные лица и ученые, профессиональные лоббисты и католическая церковь. При этом закон не затрагивает добычу угля, соли, работу каменоломен, сообщает "Финмаркет".

В Сальвадоре, который является самым маленьким государством Центральной Америки, уровень загрязнения окружающей среды - один из самых высоких в регионе (второй после Гаити), а доступность питьевой воды - самый низкий, свидетельствуют данные ООН.

"Горное дело - та отрасль, первой и основной жертвой которой является вода. В случае Сальвадора это вопрос жизни и смерти", - утверждает эксперт по горнорудной отрасли Андрес Маккинли из Центральноамериканского университета в Сан-Сальвадоре.

Вместе с тем, Сальвадор отчаянно нуждается в новых источниках доходов, указывают экономисты. Как ожидается, отношение госдолга к ВВП к концу текущего года превысит 60%. Власти страны ведут переговоры с Международным валютным фондом о кредитной линии.

Отраслевые эксперты не считают, что опыт Сальвадора в ближайшем времени будет повторен в других странах в полном объеме, добавляет The New York Times. Однако такой запрет может стать примером для малых народов и регионов с проблемной экологией.