«Богдан» увеличил чистый доход на 93,5%

Автомобильный завод «Богдан» (в прошлом Луцкий автомобильный завод), который входит в корпорацию «Богдан», в 2008 году увеличил чистый доход на 93,5% по сравнению с 2007 годом – до 7 млрд. 993 млн. 916,6 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК.

По его информации, в прошлом году также увеличился чистый доход ОАО «Черкасский автобус» (в результате консолидации активов вошел в ОАО «Автомобильный завод «Богдан») – на 38,5% и составил 676 млн. 836,3 тыс. грн.

Напомним, в июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей на год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.

В 2008 году корпорация «Богдан» увеличила производство легковых автомобилей на 63,34% – до 88 316 штук., автобусов – на 16,12%, до 3775 штук. По результатами 2008 года доля ОАО «ЛуАЗ» на автомобильном рынке выросла с 14% до 22%.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" – один из крупнейших субъектов украинского автомобильного рынка. Создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов.