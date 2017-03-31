Индекс деловой активности в промышленности Китая достиг максимума за пять лет

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте неожиданно вырос до максимального за пять лет значения, оказавшись лучше ожиданий экономистов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

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В марте PMI составил 51,8 пункта против 51,6 пункта в феврале, при этом эксперты ожидали, что показатель в марте сохранится на уровне 51,6 пункта. Он также оказался лучшим с апреля 2012 года, передает Прайм.

"Промышленный сектор продолжает сохранять стабильную тенденцию роста", - говорится в сообщении госстатбюро.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в марте ускорился до 55,1 пункта, став максимальным значением с мая 2014 года.

В марте PMI в сфере услуг оказался на 0,9 пункта выше, чем в феврале, когда показатель замедлился до 54,2 пункта.

Значение показателя выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таких традиционных секторах, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая.