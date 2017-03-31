Гройсман: Россия продает продукцию захваченных предприятий в третьи страны и финансирует боевиков

Россия продает продукцию захваченных украинских предприятий в зоне проведения АТО в третьи страны и финансирует за вырученные средства свою армию и боевиков на Донбассе.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве.

«Блокада позволила россиянам захватить эти предприятия и получить 100% продукции этих предприятий. 100% угля, 100% металла, которые сейчас Россия перепродает на рынках третьих стран. Кому идут эти деньги? В какой бюджет? Это десятки миллиардов. Куда Россия их направляет? Разве не на поддержку своих войск? Разве не на поддержку боевиков, на их вооружение и все остальное? Вот вам вся формула», - сказал премьер.

При этом Гройсман в очередной раз подчеркнул, что действия активистов - участников торговой блокады, которая перекрыла железнодорожное сообщение с оккупированными территориями и не позволила вывозить оттуда украинскую продукцию и ресурсы, сыграли на руку России.

«Я не исключаю, что в блокаде участвовало много людей, вообще их там было несколько сотен, но я не исключаю, что среди этих нескольких сотен людей были патриоты, которые открыто, думая, что они борются за Украину, на самом деле приехали передать привет россиянам и сказать «мы тут немножечко посидим, а вы воруйте». Так оно и произошло. Одни сидели на рельсах, а другие украли. И поэтому Украина получила потерю 1% роста ВВП. А знаете, что это? Это сотни миллиардов гривень, которые должны были бы произвести украинскую продукцию», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в январе ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Ранее Гройсман заявлял об угрозах блокады для стабильной работы металлургии и топливно-энергетического комплекса Украины.