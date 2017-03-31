Днепровский металлургический комбинат остановил производство

Днепровский металлургический комбинат, входящий в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (Каменское, Днепропетровская область), остановил основные агрегаты и оборудование из-за прекращения поставок кокса и дефицита оборотных средств.

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Как сообщили УНИНАН в пресс-службе предприятия, приказ о «горячей» консервации оборудования комбината подписан генеральным директором ДМК Вячеславом Мосьпаном 30 марта.

Начальники структурных подразделений обязаны остановить оборудование, после этого обеспечить его сохранность, а также обеспечить минимальное потребление всех видов энергоресурсов.

Сменный персонал переводится на дневной график работы. Сотрудники комбината будут убирать рабочие места, производственные площадки и территории. На данный момент работникам выплачивается заработная плата в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, в феврале Днепровский металлургический комбинат начал диверсификацию поставок кокса из-за блокады в зоне АТО и прекращения отгрузок от Алчевского коксохимического завода. ДМК начал закупать кокс у компании «ЕВРАЗ Южкокс» и польских компаний. Тогда предприятие заявляло, что из-за недостатка оборотных средств и высокой стоимости кокса поставки сырья являются неритмичными.

Справка УНИАН. Днепровский металлургический комбинат (Днепропетровская обл.) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.

«Алчевский коксохимический завод» специализируется на производстве каменноугольного доменного кокса, смолы, угольной шихты, бензола, сульфата аммония. Предприятие эксплуатирует пять коксовых батарей и входит в тройку крупнейших производителей кокса в Украине. Доля «Алчевсккокса» в общеукраинском объеме производства кокса составляет около 12%.

Комбинат и коксохим входят в состав активов российской корпорации «Индустриальный союз Донбасса».