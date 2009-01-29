1/3 работникам автопрома Италии угрожает безработица

300 тыс. человек из 1 млн. угрожает потеря рабочего места в автомобилестроительном секторе Италии при спаде спроса на продукцию автопрома в первой половине года на 60%. Об этом заявила накануне президент ассоциации промышленников "Конфиндустрия" Эмма МАРЧЕГАЛЬЯ на специальной встрече правительства с представителями сектора во дворце Киджи.

Э.МАРЧЕГАЛЬЯ подтвердила обнародованный ранее руководством FIAT прогноз о том, что только в национальном автомобилестроительном концерне работу потеряют 60 тыс. человек. После значительного снижения доходов в 2008 г. FIAT прогнозирует дальнейшее падение прибылей в 2009 г. вплоть до 70%.

Министр экономического развития Италии Клаудио СКАЙОЛА заявил, что "в течение 10 дней" правительство представит план поддержки отрасли. Ее представители говорят о пакете стоимостью до 300 млн. евро. Профсоюзы, представляющие интересы работников автопрома, заявляют о необходимости выделения 3 млрд евро, грозя активизацией забастовочного движениея.

К.СКАЙОЛА призвал вынести вопрос о ситуации в автопроме на общеевропейский уровень, поскольку "итальянский сектор является элементом общего рынка", передает ПРАЙМ-ТАСС.