В Харькове создали уникальную крупнокалиберную винтовку (фото, видео)

Харьковчане создали уникальную крупнокалиберную винтовку Snipex Rhino Hunter. Ее разработали для тех, кто ради точного выстрела готов ждать часами, передает 24 канал.

Украинские снайперы уже готовы оценить новое детище харьковчан. Поражает прицельная дальность – 2,5 километра. Длина ствола – 750 мм, при общей длине 1200 мм.

Производители уверяют: стрельба из Snipex максимально удобна: легкая перезарядка, гильза выбрасывается автоматически, слабая отдача и ствол, который плавает.

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Винтовка заточена под НАТОвский калибр 12,7. И в этом есть определенные трудности. Ведь Украина потеряла завод в Луганске, выпускавший патроны советского образца. А вот наладить закупку НАТОвских патронов не так просто.

Удивляет факт, что такую винтовку выпустили на химическом концерне. Сначала харьковчане просто волонтерили – отправляли военным смазку для стволов. А потом пришла идея разработать настоящее оружие, тем более, что на базе концерна действовал стрелковый клуб.

Все элементы винтовки произведены в Украине, даже ствол. Тогда как другие производители вынуждены закупать их за рубежом.