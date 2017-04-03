В Украине сократилось производство стали

В Украине за январь-март, по оперативным данным, производство стали уменьшилось по сравнению с январем-мартом 2016 г. на 8% - до 5,6 млн тонн.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Укрметаллургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период также сократилось на 8% - до 4,9 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 14% – до 5,05 млн тонн.

Объем производства кокса сократился на 21% - до 2,6 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2016 г. производство стали выросло по сравнению с 2015 г. на 6% - до 24,2 млн тонн, производство общего металлопроката также увеличилось на 6% - до 21,41 млн тонн, выплавка чугуна выросла на 8% – до 23,59 млн тонн. Объем производства кокса за 2016 г. вырос на 10% - до 12,73 млн тонн.