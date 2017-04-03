Химики требуют немедленно запустить отечественное химическое производство

Нехватка 278 тысяч тонн аммиачной селитры, 140 тысяч тонн КАС и 258 тысяч тонн карбамида сложилась из-за простоя украинских химических предприятий и прекращения импорта минеральных удобрений из России. Украинские химические предприятия были вынуждены остановить производство из-за нечестную конкуренцию.

«Мы требуем, чтобы правительство нас услышало и вмешалось в ситуацию. Мы приглашаем премьер-министра в Черкассы, чтобы он увидел, что такое настоящее производство. Мы требуем, чтобы правительство немедленно запустило украинское производство удобрений и ввело антидемпинговые пошлины на российские удобрения», – отметил председатель правления Черкасского «Азота» Виталий Скляров.

"Поставки импортных удобрений по демпинговым ценам из России привели к нечестной конкуренции, в результате которой отечественные предприятия вынуждены были остановить производство. Однако импортеры не смогли удовлетворить спрос, и не смогут ликвидировать дефицит в течение ближайшего месяца, который остался до окончания посевной", – сказал председатель Черкасского объединения работодателей Борис Райков.

Дефицит минеральных удобрений в размере 34% может привести к потере 2,5 млрд. долларов экспортной выручки. Об этом говорится в аналитическом исследовании Федерации работодателей Украины и Союза химиков Украины.

Крайний срок довнесения удобрений из-за ранней весну истекает 30 апреля. Для удовлетворения потребностей аграриев необходимо немедленно запустить химические предприятия. Компенсировать дефицит за счет импортных поставок не удастся, поскольку максимальные сиюминутные поставки удобрений из России не превышали трети потребности – 80 тысяч тонн аммиачной селитры, 80 тысяч тонн карбамида, поставки КАС сейчас вообще невозможны.

Полторы тысячи работников Черкасского "Азота", которые собрались на площади перед зданием областного совета Черкасс утвердили обращение к президенту Украины, премьер-министра Украины и председателя Верховной Рады.

"Единственный выход – немедленное восстановление газоснабжения украинских химических предприятий и введение в действие решение о введении антидемпинговой пошлины на импортные удобрения из России", – говорится в обращении работников предприятия к власти.

По подсчетам экспертов ФРУ и Союза химиков Украины, недовнесение удобрений может привести к уменьшению урожая пшеницы на 10 млн. тонн, кукурузы – 5 млн. тонн, урожай сахарной свеклы и сои находится под угрозой. Соответственно могут существенно сократиться объемы экспорта, что приведет к уменьшению экспортной выручки на 2,5 млрд. долларов. Среди последствий такой ситуации – рост инфляции до 12% при прогнозе в 9,1%, отсутствие традиционного сезонного снижения цен на продовольствия и курса валют через активный экспорт сельхозпродукции. Падение экспорта агропродукции может стать одной из причин того, что курс доллара в 30-32 гривны за доллар может быть достигнут не в декабре, как планировалось, а в сентябре-октябре. Рост цен на горюче-смазочные материалы запустит цикл роста цен на все группы товаров и услуг.