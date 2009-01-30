Убытки Ford оказались рекордными за все 105 лет

Убытки американского автостроительного концерна Ford по итогам минувшего года оказались рекордными за все 105 лет существования корпорации. Несмотря на это, автоконцерн по-прежнему отказывается от помощи правительства США, сообщает Евроньюс.

В 2008 Ford потерял 11 млрд. в пересчете на евро – треть этой суммы пришлась на четвертый квартал. При этом кризис для Ford начался гораздо раньше: предыдущие два года также были убыточными. Однако в прошлом году проблемы в виде обвального сокращения спроса возникли у всей мировой автоиндустрии.

Острая нехватка наличности на текущие расходы заставила руководителей американских автоконцернов, включая главу Ford Алана Муллали, обратиться к государству за помощью.

Конгресс в итоге дал добро, но на условиях частичной национализации и жесткого контроля.

Компании General Motors и Chrysler согласились, а Ford это не устроило.

Пока компания выживает за счет рефинансирования кредита, взятого еще в 2006 году, и сокращения издержек. Так, Ford объявил об увольнении еще 1200 сотрудников финансового отделения, которое выдает автокредитов населению. Если машины не покупают, в таких услугах необходимости нет.