Убытки Ford оказались рекордными за все 105 лет
Но концерн отказывается от помощи
Убытки американского автостроительного концерна Ford по итогам минувшего года оказались рекордными за все 105 лет существования корпорации. Несмотря на это, автоконцерн по-прежнему отказывается от помощи правительства США, сообщает Евроньюс.
В 2008 Ford потерял 11 млрд. в пересчете на евро – треть этой суммы пришлась на четвертый квартал. При этом кризис для Ford начался гораздо раньше: предыдущие два года также были убыточными. Однако в прошлом году проблемы в виде обвального сокращения спроса возникли у всей мировой автоиндустрии.
Острая нехватка наличности на текущие расходы заставила руководителей американских автоконцернов, включая главу Ford Алана Муллали, обратиться к государству за помощью.
Конгресс в итоге дал добро, но на условиях частичной национализации и жесткого контроля.
Компании General Motors и Chrysler согласились, а Ford это не устроило.
Пока компания выживает за счет рефинансирования кредита, взятого еще в 2006 году, и сокращения издержек. Так, Ford объявил об увольнении еще 1200 сотрудников финансового отделения, которое выдает автокредитов населению. Если машины не покупают, в таких услугах необходимости нет.