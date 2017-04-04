Skoda хочет построить в Украине автомобильный завод

Украина заинтересована в размещении производственных мощностей Skoda Auto в стране, и готова максимально содействовать привлечению инвестиций в отрасль

Согласно сообщению на сайте правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с председателем правления Skoda Auto Бернхардом Майером.

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В сообщении отмечается, что руководство Skoda Auto рассматривает Украину как одну из площадок для развертывания необходимых производственных мощностей.

"Украина заинтересована в том, чтобы поддерживать наше сотрудничество, Skoda давно работает в Украине, и не буду скрывать, что мы заинтересованы, чтобы ваша компания налаживала производство в Украине. Мы готовы стать надежной опорой для реализации такого проекта, - сказал Гройсман. - Я понимаю, что у компании есть глобальный выбор, где размещать производство, но если вы выберете Украину, то это будет правильный выбор. Я готов "под ключ" сопровождать все необходимые меры, чтобы вы ощутили все условия для запуска производства ".

По его словам, правительство знает, какие изменения необходимы в стране для запуска проекта, и готово выписать план необходимых действий, который может быть поддержан как правительственными решениями, так и решениями местных властей.

"Понятно, что есть риски работы в Украине. Но они есть в любом уголке мира, и сегодня я не вижу никаких объективных угроз для развития производства в Украине и никаких угроз для инвестиций. Я беру на себя обязательства выполнить все необходимое для полноценной реализации проекта", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил 3,8 миллиарда долларов.