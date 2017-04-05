Суд разрешил обыски в "Укроборонпроме": подозревают в сотрудничестве с фиктивными фирмами

Печерский райсуд Киева разрешил военной прокуратуре Луганского гарнизона изъять документы концерна "Укроборонпром" о сотрудничестве с ООО "Оптимумспецдеталь", ООО "Интер Сталь ЛТД" и ООО "Фирма "Ренал", которые подозреваются в фиктивной деятельности, передают "Наші гроші".

Следствие установило, что в 2014-2015 годах ГП "Киевский бронетанковый завод" получило шесть заказов от Министерства обороны на ремонт и обслуживание машин спецназначения. В дальнейшем в налоговой отчетности завод указал, что в августе-ноябре 2015 года якобы приобрел ведущие мосты к спецтехнике в "Фирмы "Ренал" на сумму 5,28 млн грн. В свою очередь фирма в это время якобы сделала закупку мостов и комплектующих к ним у "Оптимумспецдеталь" и "Интер Сталь ЛТД" на сумму почти 13 млн грн. Далее "Оптимумспецдеталь" якобы провело закупку военного оборудования у ООО "Промомаркетгруп", ООО "Наполи груп" и ООО "Мидленд инвест".

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Прокуратура проанализировала налоговые накладные по всей цепочке операций и не установила фактов предоставления логистических услуг по поставке товаров. Кроме того, на допросе директор и основатель "Промомаркетгруп" заявила, что зарегистрировала фирму за денежное вознаграждение и предпринимательством не занималась. А бывший директор "Оптимумспецдеталь" рассказал, что у предприятия отсутствовали складские помещения, автотранспорт и трудовые ресурсы, целью регистрации фирмы было завладение государственными деньгами, которые были выделены на оборонный сектор.

Обыски по месту регистрации "Оптимумспецдеталь", "Интер Сталь ЛТД" и "Фирма "Ренал" ни одну из фирм не обнаружили.

Но следствие установило, что с этими тремя предприятиями в последние годы вели хозяйственную деятельность другие государственные предприятия, входящие в концерн "Укроборонпром". В суде следователь ходатайствовал о доступе к документам концерна об отношениях с упомянутыми тремя предприятиями, документов о работе Департамента безопасности концерна и положений о квалификационный отбор поставщиков. Суд это ходатайство удовлетворил.

Так, учредителем и руководителем "Интер Сталь ЛТД" является житель Черкасской области Андрей Рогоза. "Оптимумспецдеталь" сейчас записано на Романа Чубу, в 2015 году ее владельцем был Игорь Волохач, фирма замешана в махинациях вокруг поставок запчастей ГП "Харьковский бронетанковый завод".

Владельцами "Фирма "Ренал" указаны Григорий Ворончук и Лилия Пастущенко.

"Киевский бронетанковый завод" с конца 2015 года возглавляет Вадим Шкавро. До него предприятие возглавлял Владислав Лисица, который до того работал в структуре КрАЗа Константина Жеваго.

После президентских выборов в 2014 году концерн "Укроборонпром" возглавил Роман Романов.