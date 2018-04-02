Новая цена газа «траванула» даже привилегированных химиков и металлургов

29 января Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) установила предельную цену на газ для промышленных предприятий на уровне 2 тысячи 20 гривен за тысячу кубометров. В то же время для предприятий химпрома и горно-металлургической отрасли НКРЭ сделало скидку в 121 гривну, так что конечная цена газа для них должна составить 2 тысячи 425 гривен за тысячу кубометров. Однако, химики и металлурги, как собственно и ожидалось, остались недовольны. Химики заявляют о полной потере рентабельности отдельных видов своей продукции. Металлурги, хотя и не столь категоричны в своих оценках, но тоже прогнозируют ухудшение самочувствия своей и без того занемогшей отрасли.

Запах газа забил аммиачные пары

Как отметил в интервью УНИАН президент Союза химиков Украины Олег Голубов , «окончательная цена на газ еще не обнародована, но думаю, что она будет в пределах 305-310 долларов за тысячу кубических метров. Неизвестно, будет ли там надбавка, которая идет «Нафтогазу Украины», но если да, то цена увеличится еще на 121 гривну. Я имею ввиду надбавку, которая называется «затраты «Нафтогаза Украины». Как я понимаю, эта надбавка идет на погашение кредитов, которые брал «Нафтогаз». А кто нам будет оплачивать кредиты», - задается риторическим вопросом О.Голубов.

Несмотря на то, что окончательные цены, для конкретных химпредприятий, еще не известны, президент Союза химиков уже сейчас готов констатировать, что украинский аммиак потеряет конкурентоспособность до конца 2009 года. Причина этого в том, что цена газа составляет в себестоимости производства аммиака до 70-75%. «Если же мы не будем импортировать аммиак, мы потеряем этот рынок навсегда», - убежден эксперт. Он напомнил, что по итогам прошлого года валютные поступления от импорта аммиака составляли около 1,1 миллиарда долларов. «Если мы говорим о том, как снизить отъемное сальдо в структуре экспорта-импорта Украины, то тут мы недосчитаемся 1 миллиарда долларов». – еще раз отметил Голубов.

Что касается карбамида, который как и аммиак используется в минеральных удобрениях, то, по словам эксперта, при нынешней цене газа его производство становится убыточным. «Приблизительно минус 17-19 долларов с тонны», - уточнил С.Голубов и добавил: «Вместе с тем, мы рассчитываем на то, что благодаря сезонному спросу на карбамид, который повысится с началом весны, он впишется в рентабельность».

Говоря об аммиачной селитре, О.Голубов отметил, что сейчас Черкасский «Азот» продает ее по цене 2100-2120 гривен за 1 тонну, что практически на грани рентабельности.

«Производители соды будут вынуждены поднять ее стоимость на 20%. Сможет ли рынок проглотить это повышение,- сказать трудно, но иначе производство соды будет убыточным», - добавил президент Союза химиков.

По его словам, «практически по всем основным видам продукции украинские химики находятся на гране фола - то ли ты в минусах, то ли в нулях. С другой стороны, если же химические предприятия остановятся, «Нафтогазу» просто некуда будет девать газ. А при нормальной ситуации мы потребляем 8,3-8,8 миллиарда кубометров газа в год», - подытожил О.Голубов

Газ дороже металла

Получить комментарии относительно новых цен на газ у представителей украинского ГМК оказалось весьма непросто. Как и химики, они в основном ссылались на то, что контракты на поставки газа метпредприятиям еще не подписаны и окончательная его цена не известна. Отказываясь от комментариев, металлурги лишь отмечали, что новая цена газа их абсолютно не устраивает.

Что, кстати, довольно необычно для отечественной металлургии, которая в минувшие годы стоически реагировала на повышение цены газа и в основном воздерживалась от критики правительства в этой связи.

Но то было в годы пиковых цен на металл, сегодня же, после падения рынка металлопроката, удорожание газа воспринимается металлургами весьма болезненно.

Так, если в середине прошлого года цена одного из видов металлопроката - квадратной заготовки - достигала на мировых рынках 1 тысячи 200 долларов за 1 тонну, то сегодня она очень близка к 450 долларам, что равно базовой цене газа для Украины.

В интервью УНИАН генеральный директор ММК им. Ильича Владимир Бойко отметил, что «еще недавно мы считали газ по 228,8 долларов за тысячу кубометров, как это нам неоднократно обещала премьер-министр Юлия Тимошенко. При этом варианте, цена газа для ММК им. Ильча должна была быть максимум 300 долларов за тысячу кубов, со всеми накрутками. Если бы мы потребляли газ в тех объемах, в которых брали летом прошлого года - 160 тыс. кубометров в час, то доля его цены в себестоимости металла составляла бы 13-15%».

Теперь, по расчетам гендиректора ММК им. Ильича, цена газа для меткомбината будет составлять уже около 314 долларов за тысячу кубометров, соответственно вырастет и процентная доля газа в себестоимости металлопродукции.

В.Бойко также сообщил, что до сих пор не ясно, кто будет поставлять газ на комбинат. «Раньше у нас был договор с НАК «Нафтогаз», потом, когда дали квоту «Газпромсбыту», мы покупали у него. Сегодня 30 января – но с кем заключать договор, так и не ясно. Такого бардака я еще не видел», - сказал он. («Газпромсбыт Украина» - дочерняя компания «Газпрома» - УНИАН.)

Говоря о ближайших перспективах ГМК, В. Бойко отметил, что если в феврале производство еще может вырасти в сравнении с январем, то дальше снова ожидается спад. «В марте спрос опять упадет: металлурги не работали с сентября прошлого года, запасы металлопродукции на складах выбрали и спрос вроде бы появился. Китай у нас купил 150 тыс. тонн рулона, но уже сегодня спрос становится все более вялым и в марте-апреле он снова упадет», - прогнозирует гендиректор ММК им. Ильича.

Вместе с тем, он подчеркнул, что главные проблемы ГМК сегодня заключаются не в газе. “Дело в нашем государстве. Мы живем в одной из богатейших стран Европы - у нас есть уголь, руда, газ, но у нас нет хозяина, нет политической воли. Если бы у нас была воля, то и цена газа была бы нормальная, а не 450 долларов. Где вы видели такую европейскую цену – 450 долларов», - подытожил В.Бойко.

Газовое соглашение «закажут»

Тяжелая ситуация в украинской промышленности, существенного улучшения которой мы можем так и не дождаться в этом году, может спровоцировать пересмотр последних газовых соглашений значительно раньше, чем истекает срок их действия.

По мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута , договора о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы, подписанные НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", вряд ли просуществуют все 10 лет, на которые они заключались.

В комментарии УНИАН А.Нарбут подчеркнул, что любое соглашение, содержащее существенные дисбалансы для какой-либо из сторон, имеет ограниченный срок жизни, потому что так или иначе этот дисбаланс должен устраняться.

«Он может быть устранен путем модернизации соглашения, его доработки и, соответственно, подписания дополнений к соглашению. Что касается данного документа, то он противоречит межправительственным соглашениям, которые имеют статус национального законодательства Украины и России, поскольку они были ратифицированы парламентами обеих стран. Речь идет о «Гарантиях транзита российского природного газа в Европу», подписанных в 2001 году», - сказал эксперт и добавил: «Эти соглашения имеют достаточно длинный срок жизни, они не денонсировались и продолжают действовать до 1 января 2013 года. В них есть очень много нюансов, в частности, в них урегулированы вопросы так называемого сверхлимитного отбора газа и возможности такого отбора. В соглашении предусмотрены расчеты России за транзит российского газа в Европу в натуральном виде, путем поставки газа украинскому потребителю».

А.Нарбут убежден, что в отношении межправительственных соглашений по газу от 2001 года, так или иначе, придется принимать решение: «Либо денонсировать эти соглашения, либо их корректировать в соответствии с последними договоренностями».

Кроме того, по словам эксперта, Конституция Украины позволяет любому гражданину обратиться в Конституционный Суд с аргументацией об аннулировании тех соглашений, которые нарушают его права. “При этом есть промышленные потребители газа, чьи права такими соглашениями нарушаются», - уточнил он.

Говоря о возможных сроках пересмотра последних газовых соглашений с Россией, А.Нарбут отметил, что «об этом трудно судить, однако, возможно, что промышленность, получив новые цены и посчитав свои бюджеты, может уже в этом году дать власти соответствующий заказ».

Петр Черных (УНИАН)