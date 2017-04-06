"Укроборонпром" передал ВСУ современную радиолокационную станцию

Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра", входящее в государственный концерн "Укроборонпром", в рамках гособоронзаказа изготовил и передал украинским военным современную радиолокационную станцию (РЛС) 79К6, сообщила пресс-служба госконцерна.

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"КП "Научно-производственный комплекс "Искра", входящий в состав ГК "Укроборонпром", произвел и передал Вооруженным силам Украины современную радиолокационную станцию 79К6. Продукция изготовлена в рамках выполнения заказа Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что РЛС 79К6 - это трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, предназначенная для работы в условиях наличия помех естественного и преднамеренного типа.

РЛС 79К6 предназначена для использования в противовоздушной обороне, для выдачи на зенитно-ракетный комплекс данных о цели, а также как информационное звено для обеспечения безопасности полетов.

Согласно сообщению, средняя мощность сигнала, излучаемого РЛС 79К6, втрое превышает значение средней мощности современной транзисторной РЛС за счет применения многолучевого клистронного передатчика.

"Высокая стабильность передающей системы в сочетании с высокой частотой повторения зондирующих импульсов позволяют эффективно гасить пассивные помехи и обнаруживать цели с малыми радиальными скоростями", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укроборонпрома", НПК "Искра" по итогам 2016 года увеличил выпуск военной радиолокационной техники втрое.

За прошлый год НПК "Искра" получил чистую прибыль в размере 152 миллионов гривень, что позволило дополнительно принять на работу 457 специалистов и закрепить среднюю заработную плату на уровне 9900 гривень.

Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" объединяет в себе конструкторское бюро и электромашиностроительный завод. Это предприятие специализируется на разработке и изготовлении современных радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы. Входит в концерн "Укроборонпром" с 2011 года.