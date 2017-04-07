"Укроборонпром" сообщил об успешных испытаниях нового пожарного танка

Львовский бронетанковый завод, входящий в состав "Укроборонпрома", завершил испытания нового пожарного танка ГПМ-72, сообщает пресс-служба концерна.

ГПМ-72 предназначена для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ на складах, арсеналах, базах хранения взрывоопасных изделий, расчистки путей к очагам пожаров, прокладки противопожарных полос при лесных пожарах.

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В "Укроборонпроме" отмечают, что по своим тактико-техническим характеристикам ГПМ-72 значительно превосходит аналоги. Основными ее преимуществами являются современный пожарный насос и лафет, емкость пожарной цистерны, которая составляет 20 тонн, повышенная проходимость и защищенность экипажа от поражения различными типами боеприпасов и огнем пожара.

"ГПМ-72 выдержала испытания и ЛБТЗ ожидает принятия Минобороны Украины решения по укомплектованию спецподразделений Вооруженных Сил Украины этими новейшими образцами военной пожарной техники, поскольку потребность в бронированном пожарном танке очевидна", - отметил директор завода Роман Тымкив.