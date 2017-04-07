Корейская Daewoo хочет производить электромобили в Украине

Представители одной из крупнейшей корейской торговой корпорации Posco Daewoo высказали заинтересованность в создании Украине производства транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

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Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, на текущей неделе состоялась встреча с главным исполнительным директором этой компании, в ходе которой представитель из Кореи высоко оценил усилия Мининфраструктуры по развитию сегмента электромобилей в Украине.

Министр также анонсировал прибытие корейской делегации в Украину в течение месяца для более предметного изучения возможности производства электрокаров в нашей стране. "Мы с ними встретились и договорились, что в конце апреля-начале мая от них приедет делегация для изучения украинского рынка относительно возможности продаж и перспектив производства электромобилей", - сообщил министр.

По его словам, компания уже имеет опыт работы в Украине, что является положительным аспектом для углубления сотрудничества между странами.