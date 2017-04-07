Киевский суд арестовал имущество ДТЭК Ахметова на территории "Л/ДНР"

Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, над которым компания утратила контроль. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

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Согласно сообщению, процедура осуществлена в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 206 Уголовного кодекса Украины.

«Действия суда касаются в первую очередь всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий. Это означает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование данного имущества», - говорится в сообщении.

Сообщается, что перечень арестованного движимого имущества будет внесен в государственный реестр обременений и базы розыска МВД. Информация об арестованном угле будет направлена в таможенные органы для принятия мер по недопущению ввоза этого угля в Украину через территорию России.

«Мы понимаем, что представители так называемых «ЛДНР» будут пытаться возобновить добычу угля на захваченных шахтах. Теперь все, кто будет иметь то или иное отношение к этому процессу, будут преследоваться согласно украинскому и международному законодательству», - отметил руководитель Антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.

Как известно,15 марта ДТЭК Ахметова заявил о потере контроля над шахтами и компаниями в зоне АТО. В компании ообщили, что руководители ряда предприятий, которые входят в состав холдинга и расположены в зоне АТО, получили требования от властей так называемых «ДНР» и «ЛНР» о перерегистрации данных активов.

По факту утраты контроля над вышеуказанными предприятиями ДТЭК обратился в правоохранительные органы Украины, Государственную фискальную службу, налоговые органы и государственные фонды, а также привлек юридические компании для защиты своих интересов в украинском и международном правовом поле.

В конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацитовой группы поставлялся на подконтрольную Украине территорию, что привело к дефициту этого вида топлива. После этого 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере электроэнергетики, которые позволили снизить расходы антрацита на ТЭС и ТЭЦ и не допустить проблем с энергоснабжением.

Энергетическую блокаду АТО раскритиковали президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. По оценкам объединения "Укрметаллургпром", потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долл.

Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин ввел порядок перемещения товаров через линию разграничения. Этим документом правительство разрешило перемещать через линию разграничения с зоной АТО только гуманитарные грузы, а также товары, необходимые для работы металлургии, горно-обогатительной, угольной отраслей и генерации электроэнергии.

14 марта Порошенко заявил о том, что ряд украинских предприятий в зоне АТО были незаконно конфискованы властями так называемых «ДНР» и «ЛНР». По словам президента, Украина не может иметь с этими активами никаких экономических связей до возобновления контроля над ними.

15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.