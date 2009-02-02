ФГИУ выставляет на аукцион радиозавод “Орион”

Фонд государственного имущества Украины выставляет на аукцион ОАО “Тернопольский радиозавод “Орион”.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь регионального отделения ФГИУ в Тернопольской области Лариса ШУМИЛО, будет продаваться 97% акций предприятия. Начальная стоимость пакета акций – 38,87 млн. грн.

“На сегодняшний день объект является достаточно привлекательным – “Орион” имеет достаточный потенциал, чтобы, сохраняя профиль производства, осваивать новые образцы продукции. Сохранены опытные кадры, поэтому при условии прихода эффективного инвестора завод может достаточно быстро стать конкурентоспособным предприятием”, – отметила Л.ШУМИЛО.

“Орион” занимается производством аппаратуры для записи, воспроизведения звука и изображения, в том числе и для оборонной отрасли государства.

Конкурс с элементами аукциона по продаже акций ОАО “Тернопольский радиозавод “Орион” состоится в региональном отделении ФГИУ 10 февраля.

Завод “Орион” уже не первый раз выставляют на продажу, однако предыдущие аукционы не проводились из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" специализируется на производстве систем УКВ-радиосвязи в диапазонах 146-174 и 30-75,999 МГц, в частности, стационарных и мобильных радиостанций; комплексов средств радиосвязи спецназначения для организации УКВ-связи с подвижными бронированными объектами: Т-55, Т-72, Т-74, Т-80, Т-84, БМП, БТР и др.

ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" январь-сентябрь 2008 г. завершило с чистым убытком 1,871 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2007 года чистая прибыль составляла 0,215 млн. грн.