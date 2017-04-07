Рост цен производителей промпродукции в Украине замедлился до 38%

Рост цен производителей промышленной продукции в Украине в марте 2017 года в годовом выражении, по сравнению с мартом 2016 года, замедлился до 38,3% с 38,9% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2017 года, цены производителей промпродукции в марте выросли на 3,5%.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, цены производителей промпродукции выросли на 6,4%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост цен производителей промышленной продукции в Украине в феврале 2017 года в годовом выражении ускорился до 38,9% с 36,8% месяцем ранее.