”АвтоКрАЗ” 16 февраля запустит главный конвейер

Главный конвейер холдинговой компании «АвтоКрАЗ» планируется запустить с 16 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга со ссылкой на генерального директора компании Сергея САЗОНОВА.

«Кременчугский автомобильный завод, как и большинство предприятий холдинга, сейчас не работает в обычном режиме. В основном мы занимаемся реализацией автомобилей со склада. Полноценную работу на предприятии планируем восстановить во второй половине февраля. Ядро коллектива автозавода – в первую очередь сбытовые подразделения, технические службы: управления главного конструктора и технолога, испытательный центр, экспериментальный цех, финансово-экономические службы, –работает. Мы стараемся этот период вынужденного простоя использовать максимально, чтобы подтянуть работы по созданию новых моделей автомобилей КрАЗ и завершить подготовку производства модифицированных серийных автомобилей с глубоким уровнем модернизации, которые мы анонсируем в составе модельного ряда КрАЗ 2009 года в ближайшее время. Продолжаются работы по внедрению новых технологий, модернизации производства», – сказал С.САЗОНОВ.

При этом он добавил, что работа конвейера сейчас приостановлена для сохранения коллектива, а для поддержания сотрудников предприятие осуществляет компенсационные выплаты тем, кто не задействован в основном производстве.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, – до 3634 автомобилей.