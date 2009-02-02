Рост цены на газ негативно отразится на работе «Азовстали»

Рост стоимости энергоресурсов, в том числе цены на газ, негативно отразится на устойчивости работы металлургического комбината «Азовсталь». Как сообщили УНИАН в пресс-центре меткомбината, такое мнение высказал генеральный директор ОАО «Азовсталь» Дмитрий ЛИВШИЦ в ходе пресс-конференции, состоявшейся 30 января.

«При такой ситуации на рынке, когда цены на металл стоят, а цены на сырье и энергоносители начинают увеличиваться, комбинат может оказаться в критичном положении, когда цена на металл не сможет компенсировать цены на сырье. Это будет для нас большой вызов и серьезная проблема», – цитирует пресс-служба предприятия слова Д.ЛИВШИЦА.

Как сообщал УНИАН, 27 января Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение увеличить предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также бюджетных организаций на 75,4% – до 2020,25 грн. за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Данный тариф в 1,4 раза превышает уровень предельной цены, действовавшей до 1 января текущего года (1425 грн.). По информации НКРЭ, тариф рассчитан с учетом средневзвешенной цены импортного газа, который закупается НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году, – 228,8 долл. за тысячу кубометров. Конечная цена газа для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности прогнозируется на уровне 2425 грн. за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» производит широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков. «Азовсталь» входит в тройку лидеров отраслевого рейтинга металлургических предприятий Украины. Проектные мощности комбината позволяют производить более 6,2 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе, конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката и до 285 тыс. тонн рельсовых скреплений, 170 тыс. тонн помольных шаров в год.

По итогам 2008 года "Азовсталь" выплавила 5 млн. 509,9 тыс. тонн стали, что на 817,3 тыс. тонн (на 12,9%) меньше, чем за 2007 год. За 12 месяцев 2008 года «Азовсталь» выплавила 4 млн. 610,7 тыс. тонн чугуна, что на 832 тыс. тонн (на 15,3%) меньше аналогичного показателя 2007 года. За 2008 год на меткомбинате произведено 5 млн. 58 тыс. тонн проката, что 554,7 тыс. тонн (на 9,9%) меньше показателя за январь-декабрь 2007 года.

«Азовсталь» входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.