Херсонская ОГА предложила передать ХМЗ в госсобственность

Херсонская областная государственная администрация предложила владельцу ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ) передать предприятие в госсобственность.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении промышленности и развития инфраструктуры Херсонской ОГА.

В Херсонской ОГА считают, что руководство ХМЗ неспособно оценить ситуацию и не желает искать пути по выводу предприятия из кризиса.

Согласно сообщению, в ноябре 2008 г. Херсонская ОГА обратилась в областной совет с предложением объединить средства государственного и областного бюджетов финансирования закупки сельхозпредприятиями области сельхозтехники по сниженным ценам. О готовности закупить комбайны производства ХМЗ на льготных условиях заявили 11 сельхозпредприятий. Однако фактически закупить технику не удалось из-за падения цен на зерно и отсутствия банковского кредитования.

Также, согласно сообщению, Херсонская ОГА совместно с профсоюзами организовала встречу сотрудников ХМЗ с руководством предприятия, в ходе которой рабочие обратились с заявлениями в областную прокуратуру и территориальную государственную инспекцию по охране труда с требованием обеспечить выплату зарплаты.

Рабочие ХМЗ неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить задолженность по зарплате.

Как сообщалось, долг по зарплате на ООО «ХМЗ», по данным на ноябрь 2008 г., достигал 4 млн. грн., а около 1 тыс. сотрудников находились в неоплачиваемом отпуске из-за простоя производства.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» создано в 2006 году на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны». Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (г. Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».