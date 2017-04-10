Toshiba думает о продаже бизнеса по производству телевизоров

Японская корпорация Toshiba, которая вступила в процесс реструктуризации после банкротства своей американской дочки Westinghouse Electric, намерена продать подразделение по производству телевизоров. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

Как ожидается, окончательно этот вопрос будет решен до конца марта следующего года. По предварительным оценкам, сумма сделки составит несколько сотен миллионов долларов. Среди возможных покупателей рассматривается несколько китайских компаний, а также турецкий производитель бытовой техники Vestel, который ранее уже занимался сборкой телевизоров Toshiba по лицензии для европейского рынка.

В 1960 году Toshiba выпустила первый в Японии цветной телевизор. Однако сейчас этот бизнес приносит корпорации только убытки, чей размер превышает 10 млрд иен ($90 млн). За период с апреля по сентябрь 2016 года ее выручка от продаж телевизоров также упала на 42% по сравнению с 2015 годом и составила 27,9 млрд иен ($252,6 млн).

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29 марта Westinghouse Electric подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. Этот процесс будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, что позволит провести реорганизацию без серьезных последствий для текущих проектов.

В обнародованном в тот же день заявлении руководство Toshiba сделало прогноз, что чистый убыток корпорации по итогам 2016 финансового года составит 1,01 трлн иен ($9,13 млрд). Сейчас компания проводит масштабную реорганизацию: ранее она уже сообщала о намерении продать свой бизнес по производству микрочипов и устройств памяти.