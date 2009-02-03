Тимошенко разберется с Харьковским авиазаводом

Сегодня в 13.30 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по проблемным вопросам Харьковского авиационного завода.

Проблемы предприятия давно муссируют СМИ, этот вопрос подымался и местной властью. По данным Харьковской облгосадминистрации, задолженность по выплатам зарплат на Харьковском авиазаводе на сегодня составляет около 34 млн. грн.

«Ситуация такова, что предприятие продержится не больше месяца. Поэтому мы просим провести совещание по данному предприятию. Мы тоже приедем туда со своими планами и предложениями, и тогда нам будет понятна дальнейшая стратегия в отношении этого предприятия», - сказал ранее глава ОГА Арсений АВАКОВ.

Одним из главных вопросов относительно ХГАПП специалисты называют необходимость обеспечения выполнения государственной программы поддержки авиационной промышленности Украины до 2010 года.

Между тем, Россия планирует максимально отказаться от кооперации с предприятиями авиационной отрасли Украины.

В частности, как сообщали российские СМИ, государственная корпорация "Ростехнологии" в ближайшее время намерена подписать соглашение сроком до 2012 года с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), предполагающее перенос производства комплектующих для российских самолетов с зарубежных предприятий на отечественные.

В ОАК не скрывают, что совместные планы с "Ростехнологиями" затронут в первую очередь украинских смежников. По словам официального представителя ОАК, сейчас корпорация ведет переговоры с украинскими поставщиками о заключении долгосрочных соглашений (на пять-семь лет). "Если с ними не удастся договориться, будут рассматриваться альтернативные варианты — либо закупка этих комплектующих у других зарубежных поставщиков, либо организация производства на территории России", - утверждает он. При этом в ОАК отказались сообщить, о каких именно украинских предприятиях идет речь, уточнив только, что они работают "в области производства двигателей, шасси, гидроагрегатов и других покупных комплектующих изделий". Ежегодный объем заказов этих смежников в ОАК оценили в "несколько миллиардов рублей".

До этого времени российские авиапроизводители активно сотрудничали с запорожским ОАО "Мотор Сич" (выпускает авиадвигатели для вертолетов "Ми" и "Ка", самолетов Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, Ту-334, самолетов-амфибий Бе-200), киевским авиазаводом "Авиант" (производство крыла), киевским АНТК имени Антонова (разработчик конструкторской документации по Ан-148), днепропетровским ОАО "Южмаш" (производитель шасси) и Харьковским авиазаводом (поставщик комплектующих). Сотрудничество с ОАК идет в основном по ближнемагистральному самолету Ан-148 (на 69% самолет состоит из российских комплектующих и на 31% — из украинских). В ноябре 2005 года АНТК имени Антонова передал права на производство Ан-148 Воронежскому акционерному самолетостроительному обществу, однако в серийное производство он пока не запущен.

В свою очередь, гендиректор ОАО "Мотор Сич" Вячеслав БОГУСЛАЕВ уверен, что угрозы российских авиастроителей отказаться от кооперации с украинскими смежниками — способ давления на последних. "Это старый прием шантажа, используемый с целью понижения цены на нашу продукцию. Но других двигателей россиянам взять просто негде", - уверен он. Перенос же производства авиадвигателей в Россию, по его мнению, "технически невозможен", в том числе по финансовым причинам. "Каждый самолет имеет сертификат, в котором указаны все комплектующие. Чтобы что-то поменять, придется получать новый документ, а это займет два-три года и обойдется в 18-30 млн. долл.", - отмечает В.БОГУСЛАЕВ.