"Укргазвыдобування" завершила ремонт и запустила Шебелинский ГПЗ

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" завершила двухнедельный ремонт и запустила в работу Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская область). Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Укргазвыдобування" после двухнедельного планового ремонта Шебелинского ГПЗ 8 апреля завершила пусковые работы технологического оборудования… В настоящее время все технологические установки работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ремонтный период был проведен комплекс работ по текущему техническому обслуживанию, ревизии и ремонту оборудования, в частности, очистка от отложений, ревизия колонного, теплообменного и сепарационного оборудования завода и другие работы.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта 2017 года в результате пожара на складе Министерства обороны вблизи города Балаклея (Харьковская область) начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

В этот же день "Укргазвыдобування" заявила о выводе Шебелинского завода в ремонт (который по плану должен был начаться на несколько дней позже) и эвакуировала 80 сотрудников со скважин в связи с угрозами для их безопасности.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ – завод по переработке газового конденсата и нефти с дальнейшим производством нефтепродуктов (бензинов, дизельного топлива, сжиженного газа и др.). В апреле компания "Укргазвыдобування" завершила ремонт технологических установок завода и наладила выпуск бензинов экологического класса Евро-4.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.