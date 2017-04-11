Нацгвардия получила на вооружение бронеавтомобиль "Козак-5" (фото)

Спецотряд "Вега" Нацгвардии провел учения по ликвидации диверсионно-разведовательных групп противника.

Эвакуацию раненного с поле боя выполнял еще один бронеавтомобиль украинского производства - "Козак-5", который был представлен осенью 2016 года, передает Autoconsulting.

Его полная масса - 10 т, а длина "Козак-5" составляет 6100 мм, ширина - 2300 мм, высота по крыше корпуса - 2250 мм. Он имеет много дополнительного обвеса по сравнению с "Козак-1" и адаптирован к требованиям военных. Кроме того, у "Козак-5" совсем другая передняя "маска" и лучше технические параметры.

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Кроме выставки "Зброя та безпека", "Козак-5" особо нигде не демонстрировали, но оказалось, что он уже служит в спецотряде "Вега", где, судя по кресту на корпусе, выполняет роль медавтомобиля.

При этом "Козак-5" также оснащен бронированной башней, из которой можно вести огонь из автоматического оружия.

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль частного отечественного производителя "Козак-2". Это - вторая модификация известного во времена войны "Козака".