Работники Стахановский завода ферросплавов требуют вернуть НДС

Работники ОАО «Стахановский завод ферросплавов" сегодня под стенами налоговой в Луганске провели митинг-протест против нарушения трудовых прав и гарантий трудящихся в условиях финансово-экономического кризиса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Луганской области.

В заявлении трудового коллектива в адрес председателя ГНА в Луганской области Сергея Рекиянова основной причиной, которая привела к протесту, называется задолженность перед предприятием по невозмещенным суммам налога на добавленную стоимость, которая составляет более 96,6 млн. грн.

По мнению трудового коллектива, это может привести к остановке предприятия и увольнению его работников или значительному сокращению штата завода, неминуемо также последующее снижение выплат по заработной плате и уменьшение социальных гарантий работникам, заострение и так напряженной социальной обстановки.

"Сегодня работники завода не уверены в своей будущей работе, заработной плате, возможности существования и готовы отстаивать свои права любыми возможными способами и действиями в соответствии с действующим законодательством Украины, - говорится в заявлении. - А в случае, если наши проблемы не будут услышаны и решены, мы оставляем за собой право на последующие действия по защите своих прав - проведение митинга-протеста под стенами ГНА в Киеве, проведение бессрочной акции протеста и объявление голодовки в здании ГНА до выплаты задолженности по НДС и отставки председателя ГНА в Луганской области".

ОАО “Стахановский завод ферросплавов” (Луганская область) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций.

Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.