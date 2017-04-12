Метпредприятия Украины сократили потребление газа на 20%

Металлургические предприятия Украины в марте сократили потребление природного газа на 20% по сравнению с февралем - до 140 млн куб. м.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром.

Среднесуточное потребление природного газа в марте составило 4,5 млн куб.м. За прошлый год среднесуточное потребление составило 4,8 млн куб. м против 5,5 млн куб. м за 2015 год.

Всего за 3 месяца металлурги потребили 510 млн куб.м природного газа, что составило 111% к объёму потребления в аналогичном периоде 2016 года.

По данным «Металлургпрома», потребление электроэнергии в январе-марте составило 3,1 млрд кВт/ч - на 4% меньше 3 месяцев 2016 года.

Как сообщал УНИАН, металлургические предприятия Украины в 2016 году сократили потребление природного газа на 14% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 млрд куб. м, потребление электроэнергии за 2016 год увеличилось на 4% - до 12,9 млрд кВт/ч.