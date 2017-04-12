Кабмин объявил конкурс на должность главы Госгеонедр

Кабинет министров Украины объявил конкурс на замещение вакантной должности главы Государственной службы геологии и недр Украины.

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По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов, данное решение было принято на заседании правительства 12 апреля.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года Кабмин назначил исполняющим обязанности главы Госгеонедр Николая Бояркина. В июне 2015 года суд признал это назначение незаконным, поскольку, по мнению суда, соответствующее решение принималось с нарушением законов.

В начале 2016 года журналисты программы "Схемы" провели расследование и выяснили, что конкурс по добыче лабрадорита (облицовочного камня) в Житомирской области выиграла компания, зарегистрированная на сестру Бояркина и его советника Дениса Жегалова.

17 мая 2016 года министр экологии Остап Семерак сообщил, что новый руководитель Госгеонедр может быть назначен через полгода, после проведения конкурса на замещение данной вакантной должности согласно новому Закону "О государственной службе".

Также министр экологии неоднократно заявлял о необходимости реформирования Госгеонедр и сообщал о неудовлетворительных результатах работы нынешнего руководства службы, в частности Бояркина.