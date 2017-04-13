Кабмин упростил процесс ликвидации убыточных госшахт
Правительство разрешило ликвидировать убыточные госшахты без их вывода из состава действующих угледобывающих предприятий.
Кабинет министров Украины принял постановление, которым разрешил проводить ликвидацию убыточных государственных угольных шахт без их вывода из состава действующих угледобывающих предприятий, что позволит сократить время и расходы на ликвидацию таких шахт. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности.
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"На заседании правительства (12 апреля – УНИАН) был одобрен проект постановления Кабмина "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной и торфодобывающей промышленности", - отметили в пресс-службе, добавив, что постановлением закреплена норма, согласно которой будет предоставлена возможность финансировать процесс подготовки убыточных шахт к ликвидации, без выделения их из состава действующих угледобывающих предприятий, то есть без создания новых юрлиц.
По данным Минэнергоугля, изменения значительно сократят процесс подготовки к ликвидации и расходы на ее проведение, а имущество указанных шахт будет вовремя передаваться на ликвидацию.
"Принятие постановления позволит открыть финансирование по бюджетной программе "Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности", что в свою очередь позволит погасить задолженность по зарплате работникам, оплатить потребленную в 2017 году электроэнергию и приступить к выполнению работ в рамках проектов ликвидации шахт", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, многие госшахты находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля (для многих из них) превышает его отпускную цену (1730 гривень за тонну). Шахты имеют большие долги за электроэнергию, а также не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для техники безопасности и по выплате заработной платы.