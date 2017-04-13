Рада запретила банкротить госшахты до 2019 года

Верховная Рада Украины приняла закон о приостановке исполнительных производств и временном запрете процедуры банкротства – до 1 января 2019 года в отношении государственных угольных шахт, которые находятся в сложном финансовом положении и имеют значительную задолженность перед компаниями-кредиторами.

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За соответствующий законопроект №6212 проголосовали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Причиной появления этого законопроекта стала неотложная необходимость защитить государственные предприятия от блокирования работы шахт и их искусственного доведения до банкротства. В связи с этим предлагается установить переходный период – до 1 января 2019 года, на протяжении которого будет действовать запрет на осуществление исполнительного производства и ареста счетов государственных угледобывающих предприятий", – сказал народный депутат Михаил Бондар, представляя данный законопроект.

Согласно пояснительной записке к документу, на сегодня госшахты имеют большие долги за электроэнергию (5,2 миллиарда гривень), не получают из бюджета достаточно финансирования для покрытия высокой себестоимости добычи угля и, как следствие, не могут в полной мере финансировать мероприятия по технике безопасности.

"В случае отсутствия законодательного акта о запрете возбуждения дел о банкротстве этих предприятий в дальнейшем будет осуществляться массовое наложения арестов на выделенные бюджетные средства, предназначенные на выплату заработной платы шахтерам, а также на кредит в размере 1 миллиард гривень на техническое переоснащение угольного производства", – сказано в пояснительной записке.

Также в ней указывается, что за время действия запрета процедуры банкротства Министерство энергетики и угольной промышленности сможет качественно подготовить определенные им государственные шахты к приватизации и модернизировать существующий фонд для выхода госпредприятий на самоокупаемость.

Как сообщал УНИАН, после того как правительство значительно снизило уровень дотаций для госшахт на покрытие высокой себестоимости угля, эти предприятия начали стремительно накапливать долги за электроэнергию. К 1 мая 2016 года угольная промышленность, по данным Минэнергоугля, задолжала энергоснабжающим компаниям 10,3 миллиарда гривень. Долги за поставленную электроэнергию стали поводом для обращения этих компаний в суд и инициирования процедуры банкротства угольных предприятий.

В конце марта министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Минэнергоугля планирует в 2017 году сократить общий уровень убытков государственного угледобывающего сектора по сравнению с результатами 2016 года в 8 раз – до 400 миллионов гривень и по итогам первого квартала 2018 года выйти на уровень безубыточности. Также Минэнергогуля планирует в этом году ликвидировать 8 шахт.