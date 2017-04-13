ТОП-100 госкомпаний за полгода получили почти 32 миллиарда прибыли

ТОП-100 украинских государственных компаний в январе-июне 2016 года, по уточненным данным, получили 31,6 миллиарда гривень прибыли, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, на ТОП-100 госкомпаний пришлось 82% чистого дохода и 86% всех активов государства. Крупнейшие активы сконцентрированы в нефтагазовом секторе ("Нафтогаз Украины"), транспорте ("Укрзализныця") и электроэнергетике ("Энергоатом").

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За исключением химической промышленности, все сектора портфеля из ТОП-100 госкомпаний продемонстрировали положительную динамику чистого дохода и по результатам первого полугодия 2016 года портфель получил прибыль в 31,6 миллиарда гривень (без учета результатов деятельности "Укрпочты"), тогда как по результатам первых 6 месяцев 2015 года компании получили убыток в размере 11,9 миллиарда гривень. Общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составила 1,3 триллиона гривень, что почти на 11% больше, чем по результатам января-июня 2015 года.

"Сейчас государственные компании в целом демонстрируют гораздо лучший финансовый результат, чем в предыдущие периоды. Но главным образом это касается 100 крупнейших государственных компаний. Большинство предприятий вне этого списка являются убыточными или вообще не функционируют, поэтому приватизации в первую очередь подлежат они", – отметил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

По данным Минэкономразвития, из 3460 госпредприятий, существующих в Украине, функционируют лишь 1794.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль украинских государственных компаний в январе-сентябре 2016 года составила 38,3 миллиарда гривень, а совокупная стоимость госактивов – 1,5 триллиона гривень.

Прогнозируемый Минэкономразвития объем прибыли государственных компаний, ожидаемый по итогам 2016 года, составляет 23 миллиардов гривень против убытков в размере 38 миллиардов гривень годом ранее.