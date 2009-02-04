Fitch понизило рейтинг Interpipe Limited

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") украинского производителя труб и железнодорожных колес Interpipe Limited с уровня "B-" (B минус) до "CCC". Об этом сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, одновременно агентство понизило краткосрочный РДЭ Interpipe Limited с уровня "B" до "C" и рейтинг приоритетного необеспеченного долга с "B-" (B минус)/"RR4" до "CCC"/"RR4". «Долгосрочный РДЭ и приоритетный необеспеченный рейтинг оставлены под наблюдением в списке Rating Watch "Негативный" в ожидании результатов тестирования на соответствие ковенантам на конец 2008 года и в 2009 году», - говорится в сообщении Fitch.

По информации рейтингового агентства, понижение рейтингов отражает мнение Fitch, что возможности Interpipe Limited по соблюдению своих финансовых обязательств продолжают ухудшаться с учетом глобальной экономической рецессии и связанной с этим волатильности спроса и цен на трубную и колесную продукцию. Fitch ожидает, что результаты компании на конец 2008 года будут слабее, чем ранее прогнозировалось агентством. “Исходя из допущения, что выручка в 4-м квартале 2008 года снизилась приблизительно на 50% в сравнении с 3-м кварталом 2008 года, Fitch ожидает, что по результатам за 2008 г. EBITDA, скорректированная с учетом курсовых разниц, составит 310-350 млн. долл., общий долг – 977 млн. долл., а чистый долг – 874 млн. долл.», - говорится в аналитической записке рейтингового агентства. По мнению Fitch, существует реальная возможность того, что Interpipe Limited может нарушить ковенант по отношению чистого долга к EBITDA (менее 2,5x) по кредитной линии в размере 344 млн. долл. от Экспортного кредитного агентства. По оценкам Fitch, отношение чистого долга к EBITDA на конец 2008 года может быть в диапазоне 2,49x-2,8x. Последнее тестирование на соответствие ковенантам, основанное на финансовой отчетности Interpipe Limited на конец 3-го квартала 2008 года, показало отношение чистого долга к EBITDA в 2,46x-2,47x.

По прогнозам Fitch, рыночная конъюнктура будет оставаться слабой в течение 2009 года, что приведет к сохранению отрицательного давления на кредитоспособность эмитента. В соответствии с негативным сценарием Fitch, спрос на нефтяные и газовые трубы, на долю которых приходится свыше 60% продаж труб компанией, в среднем будет на 10%-15% ниже, чем в 2008 году, из-за более низких цен на нефть и сокращения нефтедобычи. Спрос на промышленные трубы, которые обеспечивают более 30% продаж труб компанией, как ожидается, сократится на 30%-50% из-за ожидаемого снижения объемов производства в строительной и машиностроительной отраслях.

«По прогнозам, цены на трубы будут на 25-30% ниже, чем в 3-м квартале 2008 года, и ожидаемое сокращение расходов на инфраструктуру со стороны железнодорожных компаний, вероятно, приведет к снижению спроса на железнодорожные колеса на 20%-30%. Для некоторых рынков, например, для российского, будет характерен избыток производственных мощностей, что приведет к серьезному дисбалансу между спросом и предложением», - отмечают аналитики агентства.

Как следствие, по оценкам Fitch, выручка Interpipe Limited за 2009 год потенциально может сократиться на 40%-50%, в результате чего EBITDAR составит около 230-260 млн. долл.

“На 18 декабря 2008 г. общий долг компании составлял 970 млн. долл., 465 млн. долл. из которого было обеспечено активами компании. Левередж компании (отношение чистого долга к EBITDA) повысился с уровня 0,2x на конец 2007 г. до 2,46x-2,47x в 3 кв. 2008 г. в связи со стратегической программой капитальных вложений в строительство электродуговой печи и потребностями в оборотном капитале ввиду расширения бизнеса. Рейтинг возвратности активов "RR4" по приоритетным необеспеченным облигациям компании принимает во внимание соотношение обеспеченной и необеспеченной задолженности и указывает на то, что, согласно ожиданиям Fitch, в случае дефолта возвратность средств по необеспеченному долгу составит более 30%”, - говорится в сообщении агентства.

Справка УНИАН. «Интерпайп Лимитед» – крупная международная компания. Годовой оборот в 2007 году составил 1,8 млрд. долл.

В 2007 году «Интерпайп» поставляла свою продукцию в 76 стран мира через сеть торговых офисов, расположенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. Экспортные поставки компании в общем объеме продаж в 2007 г. составили 71%.

В 2007 году на предприятиях компании произведено 1 млн. 472 тыс. тонн трубной и колесной продукции.