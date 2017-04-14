Apple думает о покупке бизнеса Toshiba по производству устройств памяти

Американская корпорация Apple изучает возможность приобретения части бизнеса по производству полупроводников и устройств памяти японской компании Toshiba, которая находится в кризисе из-за масштабных убытков, связанных с ее дочкой Westinghouse Electric. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, передает ТАСС.

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По его сведениям, Apple может приобрести от 20% до 30% акций созданной 1 апреля Toshiba Memory. Точная сумма сделки пока не определена. С точки зрения американской корпорации, это поможет ей обеспечить устойчивую производственную базу полупроводников, которые активно используются в выпускаемой ею продукции, в том числе в смартфонах iPhone.

Кроме того, не исключен вариант, при котором Apple объединится с тайваньской Hon Hai Precision Industry, известной под брендом Foxconn, для приобретения той же части бизнеса. Это позволило бы Toshiba оставить за собой контрольный пакет акций Toshiba Memory и избежать проблем, связанных с возможной утечкой технологий.

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Как сообщала деловая газета Nikkei на участие в сделке по продаже Toshiba Memory также претендуют южнокорейская SK Hynix и американские Broadcom и Western Digital. Последняя совместно с Toshiba управляет заводом по производству микрочипов в японском городе Иоккаити.

29 марта Westinghouse Electric подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. Этот процесс будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, что позволит провести реорганизацию без серьезных последствий для текущих проектов. В обнародованном в тот же день заявлении руководство Toshiba сделало прогноз, что чистый убыток корпорации по итогам 2016 финансового года составит 1,01 трлн иен ($9,13 млрд).