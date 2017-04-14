Гройсман считает необходимым снизить ренту на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым снизить ставку рентной платы за добычу природного газа с 29% для частных компаний и с 50% для государственной компании «Укргазвыдобування» до единой ставки – 12% от цены газа для того, чтобы увеличить годовую добычу этого энергоресурса.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о передаче 5% ренты за пользование недрами в местные бюджеты с 2018 года

Об этом в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Необходимо создать благоприятные условия (для развития газодобычи – УНИАН). Необходимо наконец-то с 2018 года снизить ренту на добычу газа и ввести единую ставку – 12%. Считаю, что такой подход является приемлемым и мы сможем увеличить добычу», – сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагалось снизить ставку ренты на добычу природного газа с нынешнего уровня до 12% с начала 2017 года. Эта норма должна распространяться только на новопробуренные скважины.

Согласно информации Ассоциации газодобывающих компаний, принятие этого законопроекта должно было создать стимулы для бурения новых скважин и позволило бы увеличить добычу газа с начала 2017 года.

6 декабря 2016 года этот законопроект был проголосован в первом чтении. 18 декабря поправка о введении 12-процентной ренты была отменена на заседании парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. При рассмотрение этого законопроекта во втором чтении 20 декабря эта норма был окончательно отклонена.

Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу природного газа на 0,5% – до 19,896 млрд куб. м.