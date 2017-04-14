Путин хочет создать электронную систему для отслеживания товаров из Украины

Президент РФ Владимир Путин хочет создать в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭс) электронную систему отслеживания товаров из Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на встрече в Бишкеке президентов стран ЕврАзЭс (РФ, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии).

«Еще одним элементом укрепления Евразийского экономического союза является сочетание наших информационных систем наших госорганов, в первую очередь таможенных служб, с целью создания механизма мониторинга движения товаров по территории союза», - сказал Путин.

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«Это дало бы возможность улучшить решение таких проблемных вопросов для транзита товаров третьих стран, в том числе и Украины», - считает он.

По словам Путина, об этом президенты неоднократно «дискутировали» и пришли к выводу, что введение электронной системы отслеживания товаров помогло бы и «нашим партнерам, которые находятся за пределами союза».

Как сообщал УНИАН, взаимные торговые ограничения между Украиной и РФ были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и Евросоюзом вступил в силу режим свободной торговли. Зимой было значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле 2016 года РФ продлила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

13 февраля Украина в рамках своего членства в Мировой организации торговли подала иск к России за введенные ею с 2016 года многочисленных транзитных ограничений в отношении украинских товаров.