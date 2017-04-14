Гройсман - депутатам: надо наконец закончить работу над законом об индустриальных парках

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает парламент принять законодательство об индустриальных и технопарках.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Говоря об инициативах, которые он будет просить депутатов поддержать, Гройсман отметил, что "нам надо наконец закончить работу над законом об индустриальных парках".

"И нам нужно будет завершить работу, очень хотел бы, чтобы до завершения этой сессии принять правильное законодательство, смелое законодательство о создании технопарков, инновационных парков страны", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что это будет серьезным вкладом в экономическое и технологическое развитие Украины.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива уже одобрил Стратегию развития высокотехнологичных индустрий для Украины до 2025 года.