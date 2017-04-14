Крупные и средние предприятия Украины получили 76 миллиардов прибыли против убытка годом ранее

Крупные и средние предприятия Украины, кроме банков, в 2016 году получили 75,651 миллиарда гривень прибыли до налогообложения против 236,566 миллиарда гривень убытка за 2015 год. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на предварительные данные.

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Согласно приведенным данным, за год финансовый результат прибыльных предприятий Украины вырос на 12,6% - до 328,918 миллиарда гривень, в то время как финансовый результат убыточных предприятий снизился на 52,1%, до минус 253,267 миллиарда гривень.

Также сообщается, что доля убыточных предприятий в Украине по итогам года снизилась до 26,5% с 29,4% годом ранее.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Также в ведомстве отметили, что данные за 2016 год предварительные, и окончательные показатели будут опубликованы в октябре 2017 года.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений за 2015 год, получили 236,567 миллиарда гривень убытка до налогообложения.