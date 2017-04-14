"Укроборонпром" в прошлом году передал армии почти 7 тысяч единиц вооружения

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, в 2016 году передал украинской армии 6,986 тысячи единиц боевой техники и вооружения, сообщила УНИАН пресс-служба концерна.

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Согласно инфографике, украинские силовые ведомства получили 2139 единиц новой и модернизированной техники, 1389 единиц отремонтированной и 3458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

В госконцерне отметили, что в 2016 году передали войскам новые и отремонтированные 1011 единиц бронетанковой техники и артиллерийского вооружения, 1035 единиц высокоточного вооружения и боеприпасов, 1034 единиц техники связи и радиоэлектронной борьбы, 172 единиц авиатехники, а также 6 единиц военно-морской техники для ВМС Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укроборонпром" сообщал, что в 2015 году передал украинской армии 2,036 тысячи единиц боевой техники и вооружения.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.