"Укроборонпром" в прошлом году увеличил прибыль почти на треть

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия страны, в 2016 году получил 28,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 31,2% больше, чем в 2015 году, сообщается в финансовом отчете компании, переданном УНИАН.

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Согласно данным отчета, показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений) "Укроборонпрома" за указанный период составил 3,7 миллиарда гривень.

Рентабельность в 2016 году выросла на 5,4% по сравнению с 2015 годом.

Капитальные инвестиции компании снизились на 15% – до 683,7 миллиона гривень.

Также сообщается, что финансовый результат от операционной деятельности по итогам 2016 года составил 2 миллиарда 344 миллиона гривень.

Кроме того, сообщается, что госконцерн в 2016 году уплатил 4,6 миллиарда гривень налогов.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.