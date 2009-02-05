Треть украинских металлоторговцев уйдет с рынка

В связи с падением спроса на внутреннем рынке приблизительно трети торговцев придется выйти из бизнеса, пишет еженедельник «Комментарии».

По мнению Андрея ФЕДОСЕЕВА, президента Украинской ассоциации металлоторговцев, больше всего шансов прекратить свое существование в этом году у средних металлотрейдеров.

«Мелкие компании более живучие. Они ориентированы на мелкую розницу, не имеют больших активов, им немного легче. Купить 1 тыс. тонн металла можно и за свои деньги, а на 5 тыс. тонн нужно одалживать», - считает он.

Значительно стабильнее выглядят позиции трейдеров, непосредственно связанных с меткомбинатами. «Мы прогнозируем, что в следующем году доля крупных трейдеров вырастет именно за счет мелких и средних компаний», - сообщили «Комментариям» в компании УГМК, которая торгует металлом предприятий «Индустриального союза Донбасса».

Впрочем, проблемы испытывают и лидеры рынка. По данным еженедельника, в декабре не все компании из первой десятки смогли закупить объемы металла, «пропорциональные» их месту в «годовом» списке. Некоторые лидеры по итогам не самого успешного месяца опустилась на несколько позиций.

По оценке УГМК, совокупный объем первичного рынка металлопроката в ноябре-декабре находился на уровне 340 тыс. тонн (включая чугун и заготовку) и в январе останется приблизительно на том же уровне. Серьезно увеличить продажи вряд ли удастся, учитывая плохую ситуацию в наиболее металлоемких отраслях промышленности - строительстве и машиностроении.

Что же касается определенной стабилизации на рынке, о которой начали говорить в середине декабря, то, по мнению трейдеров, она была вызвана не активизацией спроса среди конечных потребителей, а ожиданиями повышения цен на металл.

«В декабре все дружно закричали, что рынок ожил, ведь закупки действительно были масштабными, наблюдался какой-то всплеск. На самом деле все знали, что цена будет подниматься. Но не из-за того, что конъюнктура изменяется, а потому что производители подтягивают цены под валютный эквивалент. И все нашли какие-то средства, чтобы осуществить закупки и выйти на растущий рынок с запасом прочности», - сказал президент Украинской ассоциации металлоторговцев А.ФЕДОСЕЕВ.

По данным ассоциации, на долю больших металлоторговцев в 2008 году приходилось около 35% продаж металла, остальные реализовывались на свободном рынке, где у больших игроков было около 10%. И еще около 10% продаж приходились на мелкие компании. Остальное приходилось на так называемых средних торговцев. Всего же в прошлом году было около 50 фирм - активных игроков, отмечают “Комментарии”.