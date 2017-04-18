Антимонопольный комитет разрешил "Укрзализныце" закупать вагонокомплекты у российских оружейных баронов

Антимонопольный комитет разрешил «Укрзализныце» закупать сделанное по заказу российских оружейных баронов вагонное литье 2012-2013 годов выпуска, использование которых в России впоследствии было категорически запрещено из-за соображений защиты рынка и безопасности.

Об этом УНИАН сообщил финансовый директор публичного акционерного общества «Кременчугский сталелитейный завод» Ростислав Дубров, ссылаясь на решение Антимонопольного комитета от 10 апреля.

При этом Дубров отметил, что это решение Антимонопольный комитет принял скорее всего под давлением некоторых влиятельных украинских бизнесменов и политиков, узнавших о том, что в Китае на складах с 2013 года хранятся никому не нужные более 20 тысяч вагонокомплектов, в том числе произведенных на деньги российских бизнесменов.

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«Начиная с 2010 года, в России наблюдался настоящий бум вагоностроения. Отдельные российские предприятия, в частности, производящий кроме вагонов танки, "Уралвагонзавод", пробовали размеcтить заказы на литье не в Украине, а в Китае», - сообщил Дубров.

По его словам, буквально в сжатые сроки китайские заводы наладили производство литья. Однако большая его часть так и осталась невостребованной, поскольку российские власти в последний момент перекрыли доступ литья из Китая, сделав ставку на собственное производство. "С позиции государства и российской промышленности - это абсолютно верное решение. С тех пор произведенная по теперь уже устаревшим техническим нормативам продукция так и лежит в Поднебесной без реальных перспектив реализации по причине того, что применена может быть только на дорогах бывшего СССР"», - отметил финансовый директор КСЗ.

«Однако Антимонопольный комитет Украины почему-то считает, что импорт литья из Китая, 2012-2013 годов выпуска, расширяет конкуренцию при проведении тендеров «Укразализныцы», - с удивлением констатировал Дубров.

Дубров также отметил, что разрешение АМКУ на закупку «Укрзализныцей» вагонокомплектов противоречит действующему законодательству Украины и скорее сужает конкуренцию, В частности, согласно Закону « О железнодорожном транспорте», вся поставляемая на железную дорогу продукция должна быть сертифицированной и соответствовать нормам безопасности.

Кроме того, Дубров указал на тот факт, что Украина ввела новый ГОСТ на литье (32400) и все литье, произведенное с декабря 2016 года в Украине для нужд Укрзализныци должно строго соответствовать этому ГОСТу.

«Мы убеждены, что участвовать в тендерах «Укрзализныци» вправе любое предприятие из любой страны. Главное, чтобы его продукция соответствовала техническим требованиям, выполнения которых требует украинское законодательство и украинский железнодорожный монополист от отечественных производителей. И процесс ее приемки должен соответствовать тому, который применяется согласно действующих в Украине стандартов к отечественным предприятиям», - подчеркнул Дубров, добавив, что в противном случае, вся конкуренция на тендере сведется к определению того, кто лучше договорится с китайцами о цене на продукцию, место которой на металлоломной куче, а приемщики "Укрзализныци" будут контролировать процессы порезки на металлолом украинских литейных заводов.

«И пожалуй, самое главное - кто даст гарантии, что произведенная в 2012-2013 годах китайскими предприятиями продукция соответствует действующим сегодня в Украине техническим стандартам? Игнорирование технических норм и стандартов в вагоностроении может привести к огромным разрушениям и человеческим жертвам. И кто гарантирует, что после неминуемой гибели отечественного литейного кластера, "Укрзализниця" не попадет в зависимость от импорта из Китая или той же России?», - заявил Дубров.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце февраля «Укрзализныця» объявила два тендера на закупку 960 вагонокомплектов при установленной максимально допустимой цене в 96 тыс. грн за один комплект. Кроме того, «Центр обеспечения производства» при «Укрзализныце» в феврале объявил еще два тендера на закупку свыше двух тысяч вагонокомплектов на тех же ценовых условиях.

Однако отечественные производители - "Кременчугский сталелитейный завод" и «Азовмаш», возможности производства которых полностью покрывают потребности государственного монополиста, - отказались участвовать в тендерах из-за установленной на экономически не обоснованном уровне максимально допустимой цены.

Одновременно, промышленные предприятия и целые отрасли заявляли об огромных потерях из-за отсутствия в необходимом количестве грузовых вагонов и локомотивов.

В конце 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман призвал «Укрзализныцю» запустить масштабную программу вагоностроения, сделав ставку на отечественных производителей вагонов.

Справка УНИАН. Кременчугский сталелитейный завод возобновил работу в начале декабря 2016 года после нескольких лет простоя.

В частности, завод находился в законсервированном состоянии из-за отказа России покупать продукцию.

Кроме того, в это время «Укрзализныця» не проводила тендеры на закупку новых вагонов.

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей.